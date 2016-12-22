«Коммерсантъ» узнал о возможной отсрочке ввода новых блоков АЭС в России

Госкорпорация «Росатом» может отсрочить ввод новых АЭС в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо первого замглавы «Росатома» Александра Локшина в Минэнерго.

«Росатом» готов обсуждать перенос сроков ввода новых атомных энергоблоков, строящихся в РФ по договорам поставки мощности. Ключевое условие согласия госкорпорации — изменение даты ввода», — писал Локшин.

Как отмечает газета, договоры поставки мощности применяют для энергоблоков, которые строятся в рамках обязательных инвестпрограмм генеральных компаний. Выплаты по таким договорам идут не менее 20 лет, базовая доходность составляет 10,5%. Задержка ввода новых атомных энергоблоков карается штрафами.

В «Росатоме» подтвердили «Коммерсанту», что могут рассмотреть перенос сроков начала поставки мощности на втором блоке Нововоронежской АЭС-2 и втором блоке Ленинградской АЭС-2. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2019 и 2020 годах соответственно. Перенос сроков будет сделан для того, чтобы снизить нагрузку на потребителей мощности. Газета отмечает, что в первом полугодии 2017 года цены на мощность выросли на 15–20%, а мощность новых АЭС составляет 3–3,9 млн руб. за МВт в месяц, что в 25–30 раз выше текущей цены мощности старой генерации.

Локшин в письме в Минэнерго объяснил рост цен на мощность тем, что правительство приняло решение внести в стоимость новых блоков плату за техническое присоединение к сетям с рассрочкой в 6% на десять лет.

«Эти средства, по сути, не являются доходами «Росэнергоатома», так как транзитом передаются [энергокомпании] ФСК», — сообщал Локшин. По его словам, возвратность средств по договорам поставки мощности также учитывается в финансовых планах «Росатома». Их исключение «крайне негативно скажется на продвижении российских атомных технологий за рубежом» и навредит экономике предприятий.

В Минэнерго также подтвердили, что получили письмо «Росатома». Ведомство направило его в аппарат правительства. В Минэнерго согласились отложить ввод новых атомных энергоблоков при условии, что срок введения первого блока Ленинградской АЭС-2 перенесут с января 2018 года на январь 2019 года. Также ведомство предлагает ввести четвертый блок Ростовской АЭС в ноябре 2018 года, а не в январе 2019 года. В Минэнерго также заявили, что не готовы освободить «Росатом» от уплаты штрафов за задержку ввода блоков в эксплуатацию.