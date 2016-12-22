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Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка
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Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка
Общество, 21:48
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Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности ​подготовил проект постановления, в котором рекомендуется рассмотреть возможность привлечения частных охранных предприятий (ЧОП) к охране правопорядка. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Постановление «О состоянии и перспективах строительства войск национальной гвардии Российской Федерации» планируется опубликовать в среду, 25 октября, после выступления главы Росгвардии Виктора Золотова. В постановлении констатируется, что основная часть работ по формированию Росгвардии завершена. В тоже время, как отмечают сенаторы, сохраняются проблемы во взаимодействии службы с другими органами власти и структурами правопорядка.

В документе Совфед рекомендует правительству выделить дополнительные средства на материально-техническое обеспечение Росгвардии и приобретение жилья для ее сотрудников. В отдельный пункт выделена рекомендация о привлечении частных структур к охране общественного порядка. «Рекомендовать Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения частных охранных организаций к обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка и определить порядок их участия в этих мероприятиях», — говорится в документе.

​В России, согласно закону «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», именно Росгвардия занимается надзором за деятельностью ЧОПов. До этого надзор за частными охранными структурами осуществляло МВД. Также на Росгвардии лежит ответственность за лицензирование ЧОПов.

Теги: Совет Федерации , ЧОП , Росгвардия
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