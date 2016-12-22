Во время премьерного показа «Матильды» в Москве задержали семь человек

В Москве во время премьерного показа фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который проходит в кинотеатре «Октябрь», в районе Новый Арбат за нарушение общественного порядка были задержаны семь человек.​ Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

В то же время лидер движения «Царский крест» Александр Порожняков сообщил РБК о задержании десяти православных активистов у «Октября» за незаконное пикетирование. «Без объяснения причин нас задержали в грубой форме и доставили в ОВД Арбат. Мы не проводили никаких акций. У некоторых людей, выступающих против этого фильма, были просто иконы в руках», — рассказал он. «Сначала [полиция] обвиняла в том, что [мы] пикетировали кинотеатр. Сейчас написали, что задержали у Московского дома книги», — добавил Порожняков.

Как отметил корреспондент РБК, в здании кинотеатра все спокойно, внутрь никто не прорывается. ​Периметр здания оцеплен службой охраны и полицейскими.

Видео: Телеканал РБК

Премьерный показ «Матильды» состоялся накануне, 23 октября, в здании Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В широкий прокат картина выйдет в российских кинотеатрах 26 октября.

Перед премьерой фильма в Петербурге прошло молитвенное стояние. Напротив здания Мариинского театра собралась небольшая группа людей. Участие в стоянии у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову приняли около около 15 человек, они читали молитвы и пели псалмы.