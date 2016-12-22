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Агентство «Интерфакс» подверглось атаке хакеров
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Агентство «Интерфакс» подверглось атаке хакеров
Атаки хакеров, 15:40
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Агентство «Интерфакс» подверглось атаке хакеров

Информационное агентство «Интерфакс» подверглось атаке со стороны хакеров, работа его сайта оказалась нарушена. Об этом сообщили РБК в пресс-службе агентства.

​«Мы подверглись хакерской атаке. Специалисты работают над устранением проблемы. Деталей мы не знаем», — сообщили РБК в пресс-службе «Интерфакса».

На момент публикации материала сайт агентства оказался недоступен.

В мае масштабная хакерская атака стала причиной нарушений работы государственных и финансовых учреждений по всему миру. Программа-шифровальщик под названием WannaCry использовала уязвимость в системе Windows. В России кибератакам подверглись телекоммуникационные компании «МегаФон» и «ВымпелКом», МВД и РЖД. Также хакеры пытались взломать серверы Минздрава, однако ведомству удалось предотвратить атаку. Атаки на электронную инфраструктуру зафиксировал и Сбербанк. Компания «Роснефть» из-за действий хакеров была вынуждена перейти на резервную систему управления.

Теги: хакеры , "Интерфакс"
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