В Госдуме предложили отменить выезд сотрудников ГАИ на ДТП без жертв

Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность отмены выезда сотрудников ГАИ на ДТП без пострадавших. Об этом депутат рассказал журналистам 24 октября.

Сложившаяся практика применения европротокола при оформлении мелких ДТП, в которых нет пострадавших, говорит о том, что автовладельцы редко пользуются такой возможностью, говорится в письме Медведеву за подписью Лысакова (есть в распоряжении РБК). При этом время ожидания инспектора ДПС растягивается на многие часы, и возникшая из-за ДТП пробка усугубляется, отмечает депутат.

Принимая во внимание «напряженный транспортный график и сокращение личного состава ГАИ», Лысаков просит премьера поручить рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят изменить выезд сотрудников ГАИ на ДТП без пострадавших.

Кроме того, для снятия «психологической неготовности» автомобилистов к оформлению европротокола депутат предлагает распространить стоимость страхового возмещения ущерба по ОСАГО до 400 тыс. руб. (как в Москве и Санкт-Петербурге) на все регионы или отменить этот лимит по европротоколу.

В июле Минфин подготовил проект закона, который позволяет оформлять ДТП через приложение на мобильном телефоне. Это возможно только в том случае, если при инциденте никто не получил травм, а его обстоятельства не вызывают спора у участников.