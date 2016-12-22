Памфилова рассказала о применении технологии блокчейн на выборах

Технология блокчейн может быть применима на выборах для предотвращения фальсификаций. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

На заседании Совета по правам человека при президенте Памфилова допустила использование технологии блокчейн для проведения досрочного голосования на выборах, чтобы была возможность оставить свой голос в единый день голосования из любой точки мира. Она рассказала, что жалобы на проведение досрочного голосования поступают «с двух сторон»: обязательные граждане, которые по серьезной причине не могут поставить подпись в день голосования, жалуются на сложность подтверждения серьезности причины, волонтеры, напротив, жалуются на обилие досрочно проголосовавших за партию власти, что наводит на мысль о нарушениях.

«Что делать с этой досрочкой (досрочное голосование. — РБК)? У нас в ЦИК уже накипело. Радикально отменить — не можем. Может быть, когда-нибудь будут введены технологии блокчейн. Когда человек уехал, но тут зарегистрирован на портале госуслуг или еще где-то, он из любой точки может проголосовать за своего муниципального депутата. Может быть, давайте помечтаем», — обратилась она к членам совета.

Применение блокчейн-технологии на выборах поможет искоренить фальсификации на выборах, считает CEO блокчейн-проекта Chronobank Сергей Сергиенко. «Это очень хорошая идея, в некоторых странах ее уже реализуют. С точки зрения выборов — это идеально. Если человек не может прийти на выборы и отдает свой голос удаленно, это очень сложно изменить кому-либо. Хороший путь к прозрачным, честным выборам», — сказал РБК Сергиенко. По его словам, до президентских выборов эту технологию можно реализовать, «это достаточно простой алгоритм».



Блокчейн — технология, идеально подходящая для выборов, однако в блокчейне сейчас нет возможности однозначно децентрализованно верифицировать личность, сообщил РБК основатель глобального поисковика по товарам Ahoolee Сергей Рябов. «Как следствие в любом случае получится централизованный верификационный орган, который, к сожалению, может фальсифицировать, что угодно. В общем в сегодняшнем виде реализовать выборы на блокчейне сложно, но наверняка в ближайшем будущем мы увидим хорошие решения данной задачи», — сказал он.

Также на заседании совета Памфилова прокомментировала использование школ в качестве избирательных участков. Избирательные участки в школах не мешают проведению справедливых выборов, считает глава ЦИК. «Необходимо проводить границу между помещением школы и людьми, которые работают в организации», — заявила она.

По словам Памфиловой, школьные учителя, которые напрямую зависят от муниципальных депутатов и могут нарушать справедливое проведение выборов, редко становятся наблюдателями.

В то же время член Совета по правам человека Анита Соболева рассказала РБК, что школьные учителя, сотрудники ГБУ «Жилищник» и социальные работники — группы служащих социальной сферы, которые могут проводить неправомерную агитацию и голосование. Она пояснила, что в Москве учителя нередко обзванивают родителей своих учеников, призывая прийти на избирательный участок.

Соболева также рассказала, что дворников на некоторых участках вынуждают срывать и вытаскивать из почтовых ящиков агитационные листовки оппозиционных кандидатов. «Социальные работники нередко приносят бюллетени домой своим подопечным и говорят им, за кого голосовать», — сообщила Соболева.​

В начале сентября глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала о возможном применении блокчейна в сфере здравоохранения. По ее мнению, подобная технология пригодна для хранения электронных карт пациентов.