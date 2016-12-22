В Чечне возбудили уголовное дело после убийства бойцов Росгвардии

По факту убийства четверых военнослужащих Росгвардии старшим лейтенантом в чеченской станице Шелковская возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По версии следствия, 23 октября в 16:20 мск командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части №6791, старший лейтенант Марат Гаджиев, взял автомат АК-74 в комнате для хранения оружия. После этого он несколько раз выстрелил в командира роты. Затем он вышел из казармы на улицу и открыл огонь по трем военнослужащим, служившим по контракту. Все раненые скончались на месте преступления.

Гаджиева застрелили сотрудники дежурного подразделения части №6791, которые прибыли на место происшествия.

Мотивы преступления пока неясны.

О стрельбе в одном из отрядов 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии ордена Жукова в станице Шелковская стало известно вечером 23 октября. Источники «Коммерсанта» сообщали, что старший лейтенант открыл стрельбу, узнав, что командование решило уволить его.

Позже два источника в Росгвардии рассказали РБК, что стрельбу по сослуживцам открыл командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев. В камере хранения, где он взял оружие, Гаджиев застрелил находящихся там дежурного по роте старшего сержанта Арсена Байгазиева и командира инженерно-саперной роты капитана Илью Баныкина. Байгазиев умер в больнице, а Баныкин — на месте происшествия. 29-летний уроженец Нижегородской области Баныкин был назначен на эту должность за 15 дней до происшествия.

Выйдя из камеры, мужчина встретил старшего сержанта Ильяса Гарачиева и выстрелил в него. Пострадавший скончался в больнице.

После этого Гаджиев открыл беспорядочную стрельбу на плаце, в результате чего убил механика-водителя сержанта Хайрутдина Агамагомедова.