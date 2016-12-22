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Желающие прочесть работу Хокинга обвалили сайт университета Кембриджа
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Желающие прочесть работу Хокинга обвалили сайт университета Кембриджа
Общество, 08:52
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Желающие прочесть работу Хокинга обвалили сайт университета Кембриджа

После того как был предоставлен свободный доступ для прочтения диссертации физика Стивена Хокинга «Особенности расширяющихся вселенных», сайт Кембриджского университета на время вышел из строя, сообщает газета The Telegraph.

Чтобы прочитать написанную Хокингом в 24 года диссертацию, сайт Кембриджского университета посетили более 60 тыс. человек. Как заявили в университете, нормой для самой популярной диссертации, размещенной на сайте, обычно является 100 просмотров в месяц.

Сам Хокинг, принимая решение о свободном доступе к своей научной работе, выразил надежду, что люди «не будут разочарованы», получив возможность ее прочитать. Он добавил, что этим шагом хотел «вдохновить людей», сделав академическую работу доступной, и показать пример другим ученым, чтобы они сделали то же самое. «Любой человек, где бы то ни было, должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моему исследованию, но и к любой крупной идее во всем доступном спектре мнений», — отметил ученый.

Обычно те, кто хочет получить доступ к диссертациям кембриджских профессоров, должны заплатить £65 ($85,7) за скачивание с сайта. В библиотеке университета можно прочитать работу бесплатно. Диссертация Хокинга была сделана доступной онлайн в рамках ежегодной «Недели свободного доступа» в Кембриджском университете.

Стивена Хокинга называют одним из самых известных физиков современности после Эйнштейна. Он является автором книги «Краткая история времени», которая вышла в 1986 году и подарила ему всемирную популярность. В 2014 году вышел фильм «Вселенная Стивена Хокинга» режиссера Джеймса Марша.

Теги: диссертация , Стивен Хокинг , Кембридж , астрофизика
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