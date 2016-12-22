В Киеве националисты забаррикадировались в зале суда

В Киева в Святошинском районном суде во время рассмотрения дела против руководителя «Организации украинских националистов» (ОУН) (запрещена в России) Николая Коханивского его сторонники забаррикадировались в зале заседания. Об этом сообщает УНИАН. Как отмечает «112 Украина», его подозревают в хулиганстве.



Во время суда решался вопрос об избрании Коханивскому меры пресечения. Судья выступала за то, чтобы отправить его в СИЗО. С ней не согласились члены ОУН и заблокировали зал заседания. Это произошло во время перерыва до девяти утра. Сторонники Коханивского призывали отпустить его. Как рассказали националисты в зале суда, полицейские распылили газ, и некоторые из его сторонников Коханивского отравились.

Николай Коханивский был задержан 21 октября в Киеве. Как сообщает Общественное телевидение, глава ОУН выстрелил из пневматического пистолета в мужчину. Жена Коханивского рассказала, что ее муж подрался с бывшем командиром добровольческого формирования «Правый сектор» (запрещено в Росии) Русланом Качмалою. По ее словам, он «угрожал Коханивскому и провоцировал его». После этого они начали драться. Когда Качмала попытался бежать, Коханивский достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Сам глава ОУН говорил, что у него нет разрешения на ношение оружия.

Кохановский в интервью Общественному радио признался, что стрелял в Качмалу. «Мне пришлось его догнать и подстрелить», — сказал он. По словам главы ОУН, с представителем «Правого сектора» у него давний конфликт, потому что он пытался «его бойцов выселить из общежития» и «устраивал погромы».