В Рио-де-Жанейро военная полиция застрелила пожилую туристку из Испании

Военная полиция Бразилии застрелила испанскую туристку, 67-летнюю Марию Эсперанса Хименес Руис в Рио-де-Жанейро, сообщает El Pais.

Инцидент произошел в фавеле (трущобах) Росинья около 10:30 (15:30 мск) по местному времени в районе Ларго-ду-Бойадейру. По предварительным данным, женщина вместе со своими родственниками ехала по городу на машине. За рулем находился уроженец Италии. Они проигнорировали полицейское оцепление района и просьбу правоохранительных органов развернуться. Полиция открыла огонь по автомобилю.

Женщина получила ранение в шею и была госпитализирована. Позднее она скончалась в больнице. Местные власти начали расследование инцидента, посольство Испании в Бразилии и консульство в Рио-де-Жанейро также собирает информацию о происшествии.

В фавеле Росинья наблюдается высокий уровень преступности. Военные и полиция Бразилии начали массовые зачистки в фавелах Рио-де-Жанейро перед чемпионатом мира по футболу-2014.