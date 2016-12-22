В Петербурге перед премьерой «Матильды» началось молитвенное стояние

В Санкт-Петербурге перед премьерой фильма Алексея Учителя «Матильда» началось молитвенное стояние, передает корреспондент РБК.

Небольшая группа людей собралась напротив здания Мариинского театра, где сегодня в 19:00 состоится пресс-конференция, а затем премьерный показ «Матильды». По сообщению корреспондента РБК, участие в стоянии у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову принимают не более 15 человек. На вопросы корреспондентов они не отвечают, свою принадлежность к какому-либо общественному движению не декларируют, читают молитвы и поют псалмы.

На месте присутствуют также правоохранительные органы и журналисты.

Фото: Ксения Юркина / РБК Петербург

Фото: Ксения Юркина / РБК Петербург

Фото: Ксения Юркина / РБК Петербург

Фильм Алексея Учителя «Матильда» повествует об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В Минкультуры фильму выдали прокатное удостоверение с рейтингом 16+.

Показ фильма запланирован на 20:00.

Противники показа фильма Алексея Учителя и раньше проводили молитвенные стояния: 1 августа стояние, в котором принимали участие порядка 500 человек, прошло в Москве. Позже аналогичные акции провели и в других городах России.

Против показа «Матильды» неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая утверждает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

По ее запросам Генпрокуратура провела более 40 проверок в отношении создателей фильма. Как сообщал официальный представитель ведомства, нарушений в связи с фильмом выявлено не было.