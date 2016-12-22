В Томской области сгорело 1,5 тыс. кв. м склада

В Томской области произошел пожар на территории неэскплуатируемых складов на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом рассказала представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области, передает портал «В Томске».

В результате пожаров на складах в городе Колпашево никто не пострадал, уточняет источник издания.

По данным «Телевидения Колпашево», горели деревянные склады, которые раньше принадлежали предприятию «Томский геофизический трест». Сейчас склады находятся в частной собственности.

На сайте управления МЧС России по Томской области сообщается, что к 15:40 по местному времени (11:40 мск) пожар был потушен.