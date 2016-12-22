Посольство сочло «гнусными» таблички у советских памятников в Литве

В посольстве России в Литве назвали «гнусным поступком» установку возле мемориалов табличек, на которых пояснялось, что «идеологические надписи советского периода» на памятниках не соответствуют исторической правде

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Российское посольство в Литве отреагировало на установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики. По мнению дипломатов, такой поступок оскорбляет память солдат, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в заявлении посольства России в Литве (есть у РБК).

«Обратили внимание на установку табличек у памятников советским воинам-освободителям в Биржайском районе Литовской Республики. Одна из них появилась на мемориале, расположенном в городе Нямунелё Радвилишкис. Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории Литвы», — сказано в сообщении посольства.

21 октября муниципалитет Биржайского района Литвы установил у памятников близ захоронений советских солдат таблички с пояснениями. На них, в частности, написано: «Захоронение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

Российские дипломаты в своем заявлении отметили, что не видят «какого-либо несоответствия исторической правде» на памятнике. «Естественно, мы привлечем юристов для правовой оценки данного факта, по-своему объясняющего историю», — заявили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что захоронение «является объектом культурного наследия Литвы». По словам дипломатов, Россия «уделяет первостепенное внимание» содержанию советских воинских захоронений, в том числе за рубежом. «В частности, данный мемориал был отреставрирован на российские средства в 2006–2007 годах», — отметили в посольстве.

Между правительствами России и Литвы продолжается работа над соглашением о местах захоронений военнослужащих и гражданских жертв войн и репрессий, которое регулирует «эту сферу взаимных действий» двух государств, добавили в посольстве.

В начале октября МИД России выразил протест в ответ на действия вандалов, осквернивших памятник советским воинам-освободителям в городе Стшегом на юго-западе Польши. «Требуем навести в этой сфере порядок в соответствии с международно-правовыми обязательствами перед Россией», — говорилось в сообщении МИДа.