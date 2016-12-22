В Москве огласили приговор убийцам бездомных из банды «чистильщиков»

Суд присяжных огласил приговор Павлу Войтову, Елене Лобачевой, Владиславу Каратаеву, Артуру Нарциссову и Максиму Павлову, признанным виновными в массовых убийствах в Москве в 2014–2015 годах. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

​Как заявили в ведомстве, Войтов, Лобачева, Каратаев, Нарциссов и Павлов действовали в составе группы и нападали на бездомных и людей, употребляющих алкоголь, на улице в безлюдных местах, преимущественно в темное время суток. Убийства и избиения совершались «с особой жестокостью» с помощью ножей, молотков, кастетов и других предметов. Своих жертв преступники находили в Москве, Московской и Ярославской областях.

Суд признал их виновными по п. «а», «д», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, организованной группой), ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное организованной группой), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой), ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Войтов получил наказание в виде пожизненного лишения свободы, Каратаев — 16 лет, Лобачева — 13 лет, Максим Павлов и Нарциссов — по девять с половиной лет в колонии общего и строгого режима.

Коллегия присяжных Мосгорсуда в июне 2017 года признала виновными в совершении массовых убийств фигурантов так называемого «дела чистильщиков». По материалам следствия, число только доказанных убийств достигает 15. Они были совершены с июля 2014 года по февраль 2015 года. Павел Войтов, которого следствие называло предводителем группы, признался в 14 убийствах, Каратаев — в одном. Мотивом своих преступлений они называли «ненависть к алкоголикам и бомжам». Убийцы придерживались крайне правых взглядов.