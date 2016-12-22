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АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль
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АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль
Бизнес, 18:30
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АвтоВАЗ впервые за пять лет вышел на операционную прибыль
АвтоВАЗ по итогам девяти месяцев 2017 года впервые за пять лет показал операционную прибыль — 1,9 млрд руб. Выручка выросла на 22%, до 159 млрд руб., в основном за счет роста продаж марки Lada
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Операционная прибыль АвтоВАЗа по МСФО в январе-сентябре 2017 года составила 1,9 млрд руб., против операционного убытка на 31,1 млрд руб.за аналогичный период прошлого года, говорится в презентации «АвтоВАЗа», посвященной отчетности компании, которая имеется в распоряжении РБК. ​

Как отметил на брифинге в Москве исполнительный вице-президент по финансам Штефан Мауэрер, это произошло впервые за последние пять лет. Последний раз операционная прибыль у компании была в 2012 году — 37,8 млрд руб. по итогам года. 

Выручка АвтоВАЗа по итогам девяти месяцев 2017 выросла на 21,5%, до 158,6 млрд руб. Чистый убыток сократился в 7,5 раз, до 4,5 млрд руб. Как следует из презентации, рост выручки обеспечен, в основном, за счет увеличения доходов от продажи марки Lada на 29%, до 122 млрд руб.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе-сентябре 2017 года АвтоВАЗ продал 190 тыс. автомобилей марки Lada (+17% к аналогичному периоду прошлого года). По словам представителя автоконцерна, росту продаж Lada способствовали программы господдержки рынка «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

По итогам 2015 года АвтоВАЗ получил рекордный за всю историю убыток в 74 млрд руб. по МСФО — втрое больше, чем годом ранее. В течение года ситуация только ухудшалась, и по итогам января—сентября 2016 года общий долг АвтоВАЗа составил 104 млрд руб.

Основные акционеры завода — ​альянс Renault-Nissan и «Ростех» — решили провести докапитализацию завода. В рамках финансового оздоровления в декабре 2016 года АвтоВАЗ провел первый этап допэмиссии, в рамках которого привлек 26,1 млрд руб. Тогда в число акционеров АвтоВАЗа вошла кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities, которая приобрела 1,25 млрд акций за 11,25 млрд руб. (24,09% капитала завода). В итоге долг снизился до 86 млрд руб.

По итогам 2016 года чистый убыток автоконцерна по МСФО снизился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб.

Второй этап допэмиссии начался в марте 2017 года. 20 марта акционеры АвтоВАЗа одобрили размещение 9,25 млрд акций по закрытой подписке общей стоимостью 46,25 млрд руб. Потенциальным приобретателем акций названо совместное предприятие Renault-Nissan и «Ростеха» Alliance Rostec Auto B.V. В результате допэмиссии автоконцерн собирается привлечь около 95,275 млрд руб.

На начало 2017 года основным акционером АвтоВАЗа осталось совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), 73,3% в котором принадлежало Renault, 17,55% — «Ростеху», 9,15% — Nissan. В сентябре 2017 года Renault выкупила пакет Nissan, увеличив свою долю в СП до 82,45%, или косвенную долю в АвтоВАЗе до 53,3%.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Lada , «АвтоВАЗ» , Николя Мор
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