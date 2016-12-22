В Мексике откроют сервисный центр для российских вертолетов

Ростех и мексиканская компания Craft Avia Center договорились об открытии в стране сервисного центра по обслуживанию вертолетов российского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы гокорпорации.
Договоренность об открытии центра была достигнута в результате переговоров генерального директора холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрея Богинского и главы мексиканской компании Хосе де Висенте. «Craft Avia Center уже приступила к строительству площадки, на которой разместится центр технического обслуживания и ремонта вертолетов «Ансат» площадью 4 тыс. кв. м, а также шоурум для демонстрации вертолетов и продажи услуг по ответственному хранению», — рассказал Богинский.
Сейчас в Мексике эксплуатируются около 50 вертолетов Ми-17 (экспортная модификация Ми-8), а также два вертолета Ми-26, уточнили в госкорпорации.
В феврале стало известно, что Россия к 2019 году начнет экспортные поставки вертолетов в Индию. Сервисное обслуживание машин будет производиться на местных предприятиях. В ходе выставки вооружений в Абу-Даби, где были анонсированы эти планы, гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский также рассказал, что всего за 2017 год компания планирует поставить за рубеж 220 вертолетов.