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Браудер сообщил об аннуляции его визы в США
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Браудер сообщил об аннуляции его визы в США
Политика, 04:45
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Браудер сообщил об аннуляции его визы в США

Власти США аннулировали визу британского предпринимателя Уильяма Браудера после того, как Россия внесла его в базу Интерпола. Информацию об этом он подтвердил в своем Twitter.

«Не только Россия внесла меня в список Интерпола. США одновременно отозвали мою визу», — написал он.

Экс-посол США в России Майкл Макфолл в Twitter обратился к Браудеру с просьбой подтвердить эту информацию. После того, как Браудер еще раз сообщил о том, что эта информация истинна, Макфолл обратился в Twitter к президенту США и Госдепартаменту, с требованием отменить это решение.«Это возмутительно. Дональд Трамп, Госдепартамент, сейчас же исправьте это. Немедленно. Не присоединяйтесь к кампании Путина против Браудера», — написал он.

Накануне, 22 октября, стало известно, что Россия с пятой попытки смогла внести Браудера, главу фонда Hermitage Capital, в список Интерпола. В России Браудер заочно осужден судом за финансовые махинации, однако сам Браудер утверждает, что его преследование связано с делом погибшего юриста его фонда Сергея Магнитского. В 2008 году он был арестован, а в 2009 году он умер в СИЗО. Браудер связывает смерть Магнитского с тем, что юрист раскрыл схему вывода российских бюджетных средств за рубеж.

После смерти Магнитского, в 2012 году, в США был принят закон о санкциях в отношении российских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Чиновникам, попавшим в так называемый «список Магнитского», запрещался въезд в США, а их активы арестовывались. 19 октября аналогичный закон был принят в Канаде.

Теги: США , виза , Уильям Браудер
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