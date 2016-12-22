В Нигерии 13 человек погибли при атаке террориста-смертника

В нигерийском городе Майдугури на северо-востоке страны 13 человек погибли в результате атаки террориста смертника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Еще пять человек пострадали в результате взрыва. Как отмечает агентство, в районе, где был совершен теракт, располагался лагерь беженцев, бежавших от преследования террористической группировки «Боко Харам» (запрещена в России). Эта атака стала самой масштабной за последний месяц.

Предыдущая крупная атака террористов произошла в Нигерии в августе, также в районе города Майдугури. Тогда террористка-смертница подорвала себя на рынке, в результате чего погибли не менее 27 человек.

«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка. Она ставит своей главной целью введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. В 2015 году руководство «Боко Харам» присягнуло на верность «Исламскому государству» (террористическая группировка, запрещенная в России).