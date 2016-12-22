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Почти 40 женщин обвинили режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах
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Почти 40 женщин обвинили режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах
Общество, 02:28
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Почти 40 женщин обвинили режиссера Джеймса Тобэка в домогательствах

Газета The Los Angeles Times собрала показания 38 женщин, обвинивших голливудского режиссера Джеймса Тобэка, автора фильмов «Черное и белое» и «Тайсон», в сексуальных домогательствах. По словам женщин, Тобэк, которому исполнилось 72 года, знакомился с ними на улице.

Как утверждает издание, Тобэк выбирал на улице молодых женщин, после чего пытался познакомиться с ними. При этом он хвастался своими связями в Голливуде, снятыми им фильмами и знакомством со знаменитыми актерами, среди которых был Роберт Дауни-младший. Некоторых женщин он приглашал на «прослушивание» в свой гостиничный номер, где домогался их и задавал непристойные вопросы.

Ни одна из женщин ранее не обращалась в полиция в связи с домогательствами, отмечает издание. Некоторые из женщин, опрошенных изданием, пожелали сохранить анонимность, в то время как часть рассказала о домогательствах со стороны режиссера в рамках интернет-кампании #MeToo («Я тоже»). Под этим хэштегом в социальных сетях жертвы сексуальных домогательств выкладывают свои воспоминания в знак солидарности.

Сам режиссер, с которым связалось издание, опроверг все обвинения. Он подчеркнул, что не мог совершать подобные действия из-за проблем со здоровьем.

Голый продюсер: как развивается дело Харви Вайнштейна
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Ранее в октябре The New York Times опубликовало расследование, в котором обвиняла в сексуальных домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и др.). После этого продюсер был уволен из собственной компании The Weinstein Company, исключен из Американской киноакадемии, присуждающей «Оскар», и Британской киноакадемии. Жена Вайнштейна объявила о разводе. Продюсер признал обвинения и заявил о намерении пройти курс лечения.

Теги: США , Лос-Анджелес , домогательства
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