В Львовской области избили депутата Рады от «Радикальной партии»

В селе Хащованя Львовской области Украины неизвестные избили депутата Верховной рады от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, депутат прибыл в село на встречу с избирателями. Драка произошла возле развлекательного комплекса «Берлога».

Сам Лозовой на своей странице в Facebook обвинил в нападении на него руководство местного предприятия «Славский лесхоз». «Заказчиком нападения на меня стала «лесная мафия», а именно начальник ГП «Славский лесхоз» Сергей Кокотць и его ставленник — кандидат в руководители Славской ОТГ (объединенной территориальной общины, территориально-административная единица на Украине. — РБК) от власти Владимир Бега», — написал он.

Как сообщает «Интерфакс Украина», проверку в связи с нападением ведет полиция. «Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации», — цитирует агентство слова спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

Андрей Лозовой стал депутатом Верховной рады по итогам выборов 2014 года. Он является заместителем руководителя «Радикальной партии» Олега Ляшко. Этим летом именно Андрей Лозовой подал запрос о лишении политика Михаила Саакашвили гражданства Украины.