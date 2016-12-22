В ХМАО при столкновении трех автомобилей погибли два человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло столкновение трех автомобилей, говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

ДТП произошло на 91-ом км автодороги «Нижневартовск-Радужный». «На данном участке автодороги движение не заблокировано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что в результате аварии погибли два человека, в том числе ребенок, еще семеро пострадали. «Два автомобиля столкнулись лоб в лоб и один по касательной», — рассказали в пресс-службе.

Всего в автомобилях находились десять человек. «Погодные условия были нормальные, поводов для распространения штормового предупреждения не было», — отметили в МЧС. Пятерых пострадавших госпитализировали, в их числе трое детей. «После аварии за медпомощью обратились еще два человека», — добавил собеседник агентства.