На Урале прокуратура начала проверку отказа госпитализировать девушку

В Свердловской области прокуратура проверяет информацию об отказе госпитализация потерявшей сознание девушки в городе Каменск-Шахтинский, заявили в региональном надзорном ведомстве. Об этом сообщает «РИА Новости».
Инцидент, по информации местных СМИ, произошел 20 октября. Девушка упала с лестницы в подъезде и потеряла сознание. Жильцы, обнаружив ее, вызвали медиков, Скорая помощь приехала только через полтора часа и отказалась везти пострадавшую в медучреждение, так как якобы была пьяна. Когда состояние девушки ухудшилось, ее госпитализировали.«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи», — заявили в ведомстве.
Как добавили в прокуратуре, уже установлены основания для отказа от госпитализации. Прокуратура запросила медицинские документы для установления диагноза потерпевшей. «Будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке», — отмечает ведомство», — заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 18 октября управление Следственного комитета (СКР) по Пензенской области начало проверку отказа диспетчера направить скорую помощь пострадавшему в автомобильной аварии ребенку. В скорой объяснили отказ тем, что место происшествия не входило в зону ответственности подразделения. В результате ребенок скончался.