Трамп призвал Минюст и ФБР выдать данные о заказчиках «досье» против него

Президент США Дональд Трамп призвал Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыть данные о заказчиках досье с компроматом на него. Об этом он написал в своем Twitter.

«Чиновники, стоящие за дискредитирующим «досье», ссылаются на Пятую поправку к Конституции США. Поэтому Министерство юстиции и/или ФБР должно немедленно опубликовать данные о том, кто заплатил за досье», — написал Трамп.

Согласно Пятой поправке к Конституции США, лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на судебное разбирательство, не должно дважды привлекаться к ответственности за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя.

Составлением «досье» на Трампа занималась вашингтонская фирма Fusion GPS во главе с Гленом Симпсоном, сообщал телеканал Би-би-си. Фирма специализируется на «коммерческих исследованиях и сборе стратегических разведданных». Она поручила сбор компромата на Трампа экс-сотруднику британской разведки MI-6 Кристоферу Стилу.

Издание BuzzFeed опубликовало «досье» в январе 2017 года. При публикации издание подчеркивало, что не смогло ни проверить, ни опровергнуть полученные данные. В «досье» утверждается, что Москва «обрабатывала» американского лидера в течение нескольких лет и у нее есть компромат для возможного шантажа. Сам Трамп назвал компромат «полной фальшивкой». В Кремле также заявляли, что у Москвы нет компромата на Трампа или его оппонента на президентских выборах Хиллари Клинтон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опубликованное досье «очередной фальшивкой».