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Саакашвили обвинил Порошенко в похищении трех своих сторонников
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Саакашвили обвинил Порошенко в похищении трех своих сторонников
Украинский кризис, 02:46
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Саакашвили обвинил Порошенко в похищении трех своих сторонников

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что троих его сторонников похитили и депортировали из Киева в Грузию по личному указанию президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет об экс-начальнике охраны Саакашвили Георгии Рубашвилли, бывшем водителе Михаиле Абзианидзе и инструкторе Нацгвардии Украины Давиде Макишвили. По словам Саакашвили, их «похитили на улице в нарушение всех законов по личному распоряжению [президента Украины Петра] Порошенко». Бывший одесский губернатор отметил, что их избили и выслали в Грузию на спецрейсе украинской Нацгвардии «в сопровождении спецназа и с мешками, надетыми на голову».

«МВД и СБУ [Служба безопасности Украины] отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется», — считает Саакашвили.

Ранее политик сообщал об исчезновении трех своих сторонников. По словам Саакашвили, Абзианидзе вышел из дома и пропал. Рубашвили «схватили на улице восемь вооруженных людей, когда он выходил из кафе вместе со знакомой». В полиции и СБУ сообщили Саакашвили, что не знают о местонахождении пропавших людей.

Теги: Украина , Грузия , депортация , Саакашвили
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