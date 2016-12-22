Турция выдала «Газпрому» заключение на участок «Турецкого потока»

Турция выдала компании «Газпром» положительное экологическое заключение на отчет о воздействии на окружающую среду последнего участка проекта «Турецкий поток», который будет проходить около берега Турции. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

«Турция выдала «Газпрому», — сказал он.

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду для морского участка газопровода «Турецкий поток» был одобрен Министерством окружающей среды Турции 3 октября, сообщало «РИА Новости».

В середине сентября «Газпром» дополнительно направил $1 млрд (50 млрд руб.) на финансирование строительства газопровода «Турецкий поток», сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Речь шла о финансировании оператора строительства морской магистрали South Stream Transport B.V. До этого российская компания направила в общей сложности 340 млн руб. на проект строительства газопровода.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в июне заявлял, что строительство двух ниток «Турецкого потока» завершится в 2019 году, к этому году откроется вторая ветка, по которой газ будут направлять в страны Юго-Восточной и Южной Европы. Первая нитка откроется к марту 2018 года, по ней газ будут поставлять на рынок Турции.