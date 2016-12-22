МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном ядерной сделки

Ирак выполняет условия соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщил генеральный координатор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Ферута на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия, передает ТАСС.



По его словам, мониторинговая группа МАГАТЭ «часто посещает объекты и имеет к ним широкий доступ». Он отметил, что уровень работы экспертов агентства в Иране «беспрецедентно высок».

О том, что Иран выполняет условия соглашения по ядерной программе, также заявлял в субботу, 21 октября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Он отмечал, что у России нет сомнении в том, что Тегеран «строго и добросовестно выполняет все условия» договоренности.

Рябков добавил, что Россия «с большим сожалением» наблюдает за тем, что «позитивная динамика» реализации соглашения не смогла «удержать» американского президента Дональда Трампа от того, чтобы «не подтвердить конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки».

В свою очередь заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исполнит обязательства, которые он на себя взял в рамках соглашения по ядерному программе, «постоянные и бессрочные». Он подчеркнул, что Иран их выполнит.

В октябре президент США отказался подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает условия ядерной сделки. По американскому законодательству, американский лидер должен каждые 90 дней отчитываться о том, выполняет ли Тегеран условия сделке. Трамп заявил, что США «не может и не будут выпускать подобное подтверждение». Он отметил, что сделка по Ирану не соответствует интересам Вашингтона. По словам президента США, Тегеран продолжает разрабатываться оружие массового поражения и поддерживает террористические организации.