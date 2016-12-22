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Израильские военные нанесли удар по сирийской артиллерии
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Израильские военные нанесли удар по сирийской артиллерии
Операция в Сирии, 10:31
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Израильские военные нанесли удар по сирийской артиллерии

Армия обороны Израиля уничтожила три артиллерийские позиции сирийской армии в ответ на обстрел своей территории. Об этом сообщил представитель военных Израиля, пишет Jerusalem Post.

По словам собеседника издания, в субботу утром, 21 октября, сирийская армия выпустила по Голанским высотам пять ракет. Четыре из них упали на израильской территории. В ответ на это, армия Израиля открыла огонь по сирийским позициям и уничтожила три пушки. В результате произошедшего никто не пострадал.

Представитель израильских военных отметил, что даже, если сирийская армия выпустила ракеты по территории Израиля непреднамеренно, все равно это расценивается, как «особый случай». По его словам, на подобные действия сирийских военных армия Израиля будет отвечать. «Сирийский режим несет ответственность за все, что происходит на его территории», — сказал собеседник издания.

В понедельник, 16 октября, ВВС Израиля уничтожил батарею ПВО правительственных войск Сирии, которая находилась к востоку от Дамаска. Всего израильские самолеты сбросили четыре бомбы. Израиль нанес удар по ПВО Сирии из-за того, что сирийская армия обстреляла израильские разведывательные самолеты. На вооружении ПВО стояли российские зенитно-ракетные комплексы С-200.

Теги: Сирия , Израиль , конфликт в Сирии
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