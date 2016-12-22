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Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа
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Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа
Политика, 01:16
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Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию по импичменту Трампа

Калифорнийский миллиардер Том Стайер запустил кампанию по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Как говорится в опубликованном Стайером видео, Трамп подвел США «к порогу ядерной войны», «пренебрегает законом», «получает деньги от иностранных правительств» и «угрожает СМИ». «Нужно объявить импичмент и отстранить от должности опасного президента. Если это не повод, тогда во что превратилось наше правительство?», — заявил миллиардер.

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Стайер призвал в своем обращении «сделать хоть что-нибудь». «Когда-то Конгресс, в котором большинство составляли республиканцы, объявил импичмент президенту за гораздо меньшие нарушения. Сегодня люди в Конгрессе и его [Трампа] собственной администрации знают, что этот президент — явная и настоящая угроза», — заключает миллиардер в своем обращении.

В заявлении Стайера присутствует ссылка на сайт https://www.needtoimpeach.com/. Там предлагается поставить электронную подпись за импичмент президента Дональда Трампа.

Том Стайер — миллиардер, филантроп и либеральный активист. Его состояние оценивается примерно в $1,6 млрд. В частности, он жертвует на компании, связанные с борьбой за экологию, а также был советником президента Барака Обамы по вопросам окружающей среды. Стайер был неоднократным донором демократов в их избирательных кампаниях.

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт 15 октября пообещал $10 млн за любую информацию, которая поможет провести импичмент президента Трампа. По его словам, действующий президент США «компрометирует внутреннюю и внешнюю политику США», «назначает недостаточно квалифицированных лиц на государственные должности» и делает «сотни явно лживых заявлений».

Теги: США , импичмент , Дональд Трамп , Том Стайер
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