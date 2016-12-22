СК заявил о двух приоритетных версиях смерти актера Марьянова

Сотрудники Следственного комитета (СК) России рассматривают две версии смерти актера Дмитрия Марьянова. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК по Московской области.

«Рассматриваются несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», — поясняется в сообщении.

В ходе расследования сотрудники СК изъяли документацию, связанную с вызовом скорой помощи Марьянову, в том числе записи разговора службы «112» и скорой помощи. Также следователи провели обыски в реабилитационном центре «Феникс». Там незадолго до смерти Марьянов проходил лечение. В центре изъяли дневники пациентов.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни в подмосковном городе Лобне, не дождавшись медиков. По предварительной версии, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. СК начал проверку работы сотрудников скорой помощи после смерти Марьянова, а также возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

По данным Life, друзья актера вызвали бригаду скорой помощи, однако в ответ им сказали, что не смогут оперативно прислать медиков из-за сильной загруженности. Друзьям Марьянова пришлось самим везти актера в больницу.

По данным телеканала РЕН ТВ, друзья Марьянова «на протяжении 20 минут пытались уговорить врачей скорой приехать за мужчиной, которому внезапно стало плохо». Минздрав провел служебную проверку и 17 октября сообщил, что не нашел нарушений в действиях операторов службы «112».

Известность пришла к Марьянову в 1986 году, после того как он сыграл главную роль в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Выше радуги». Он также известен по фильмам «Дорогая Елена Сергеевна», «Какая чудная игра», «День радио», сериалам «Графиня де Монсоро», «Гибель империи», «Сатисфакция».