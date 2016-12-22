Главу подразделения МВД по Адыгее задержали за взятку в 150 тыс. руб.

Начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД России по Республике Адыгея задержали при получении взятки в 150 тыс. руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.
По данным МВД, подозреваемый потребовал взятку от сотрудника полиции, который собирался устроиться на службу в другой регион. Подозреваемый попросил вознаграждение за то, чтобы дать положительную характеристику для этого полицейского. Деньги он попросил передать через своего посредника, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Белореченскому району Краснодарского края.
Узнав о требовании, сотрудник полиции обратился в главное управление собственной безопасности МВД России. После этого получатель взятки и посредник были задержаны, последнего поместили под домашний арест.