Васильева рассказала об обрадовавшем ее решении по диссертации Мединского

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева прокомментировала решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по вопросу о диссертации министра культуры Владимира Мединского, сообщает ТАСС.



«Я очень счастлива, что закончилась [история с диссертацией], процедура шла очень долго, я благодарю Владимира Ростиславовича [Мединского], в течение полутора часов он отвечал на вопросы», — сказала Васильева.

Она добавила, что во время заседания министр культуры «очень правильно и четко отвечал» на заданные вопросы. Глава Минобрнауки отметила, что четкие ответы Мединского подтвердили не только его авторство, но и «глубокие знания того, о чем он говорит». Также, по словам Васильевой, по итогам заседания некоторые члены президиума изменили свое мнение.

Васильева сообщила, что Минобрнауки вынесет свое решение по диссертации Мединского через две недели.

В пятницу, 20 октября, президиум Высшей аттестационной комиссии принял решение сохранить за Мединским докторскую степень за его диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». Окончательное решение должно принять Министерство образования и науки на основе рекомендации президиума.В свою очередь, Мединский выразил благодарность членам Высшей аттестационной комиссии за то, что они «объективно и непредвзято» решили вопрос относительно его научной работы, и поблагодарил их за то, что они дали ему «высказаться и ответить по существу на множество заданных вопросов».

Заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени было подано в апреле 2016 года двумя докторами исторических наук — Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским, а также активистом сообщества «Диссернет» филологом Иваном Бабицким. В своем заявлении ученые утверждали, что диссертация Мединского «пестрит грубейшими ошибками».