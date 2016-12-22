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Васильева рассказала об обрадовавшем ее решении по диссертации Мединского
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Васильева рассказала об обрадовавшем ее решении по диссертации Мединского
Политика, 16:38
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Васильева рассказала об обрадовавшем ее решении по диссертации Мединского

Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева прокомментировала решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по вопросу о диссертации министра культуры Владимира Мединского, сообщает ТАСС.

«Я очень счастлива, что закончилась [история с диссертацией], процедура шла очень долго, я благодарю Владимира Ростиславовича [Мединского], в течение полутора часов он отвечал на вопросы», — сказала Васильева.

Она добавила, что во время заседания министр культуры «очень правильно и четко отвечал» на заданные вопросы. Глава Минобрнауки отметила, что четкие ответы Мединского подтвердили не только его авторство, но и «глубокие знания того, о чем он говорит». Также, по словам Васильевой, по итогам заседания некоторые члены президиума изменили свое мнение.

Васильева сообщила, что Минобрнауки вынесет свое решение по диссертации Мединского через две недели.

Мединский рассказал о плюсах скандала вокруг его диссертации
Общество


В пятницу, 20 октября, президиум Высшей аттестационной комиссии принял решение сохранить за Мединским докторскую степень за его диссертацию «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». Окончательное решение должно принять Министерство образования и науки на основе рекомендации президиума.

В свою очередь, Мединский выразил благодарность членам Высшей аттестационной комиссии за то, что они «объективно и непредвзято» решили вопрос относительно его научной работы, и поблагодарил их за то, что они дали ему «высказаться и ответить по существу на множество заданных вопросов».

Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями Еще 6 фото
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Заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени было подано в апреле 2016 года двумя докторами исторических наук — Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским, а также активистом сообщества «Диссернет» филологом Иваном Бабицким. В своем заявлении ученые утверждали, что диссертация Мединского «пестрит грубейшими ошибками».

Теги: Минобрнауки , Владимир Мединский , ВАК , диссертация , Ольга Васильева
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