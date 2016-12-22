Лукашенко заявил о видимой из космоса горе мусора у Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на подъезде к Минску и из космоса очень хорошо видна гора отходов, которая скопилась на мусорном полигоне «Северный» за время его эксплуатации. Об этом белорусский лидер заявил на пленарном заседании республиканского семинара на тему ЖКХ в Минске, передает БЕЛТА.

Он отметил, что наиболее остро проблема с мусором обстоит именно в Минске. «На полигоне «Северный» за период его эксплуатации с 1981 года захоронено 25 млн т отходов, что более чем в семь раз превышает проектные нагрузки», — пояснил он.

Лукашенко добавил, что нужно разработать долгосрочную программу по рекультивации и закрытию мусорных полигонов. По мнению президента Белоруссии, целесообразнее сжигать мусор и получать от этого энергию, либо перерабатывать большую часть мусора.

Ежегодно в Белоруссии образуется 4 млн т твердых коммунальных отходов. По итогам 2016 года из них направлено на захоронение 84%, а на переработку — 16%. Для захоронения всего объема мусорных отходов в стране используется 168 полигонов и 1,5 тыс. мини-полигонов в сельской местности. Более 90% из них построены еще в советское время и их мощности почти исчерпаны, а эксплуатация не обеспечивает безопасного содержания отходов.

Белорусский лидер поручил новому министру природных ресурсов Андрею Худыку разобраться с теми, кто отвечает за указанные полигоны, и особенно с теми, кто создает их «где попало».