В Запорожской области бюст Феликса Дзержинского переделали под казака

В Бердянской исправительной колонии бюст Феликса Дзержинского, создателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), переделали под казацкого полковника. Об этом сообщает сайт ​«ПРОБердянск».

По данным издания, в колонии решили не сносить памятник в рамках закона о декоммунизации, а провести его «редизайн».

На опубликованной изданием фотографии видно, что теперь у бюста Дзержинского появились усы, чуб и вышиванка. Бюст также перекрасили и изменили табличку на стеле возле него. Теперь там написано, что бюст принадлежит Максиму Кривоносу, предводителю казаков эпохи Богдана Хмельницкого.

В июне издание «Вся власть» писало, что в Запорожской области «переделали» два памятника, попадавших под закон о декоммунизации. Так, из бюста Владимира Ленина в Новоалексеевке сделали памятник Филиппу Орлику, политическому деятелю Войска Запорожского. Бюст дополнили казацким чубом, усами, саблей, пистолетом и курительной трубкой. В селе Лозоватка бюст Ленина дополнили национальной болгарской одеждой, шевелюрой и бородой. Открытие памятника приурочили к 155-летию переселения болгар в Приазовье.

Новоалеексеевский сельский голова рассказал изданию, что переделывание памятника обошлось в 7 тыс. грн (примерно 15 тыс. руб.). Это, по его словам, значительно дешевле демонтажа памятников.

На Украине с апреля 2015 года действует закон о декоммунизации. К августу были демонтированы 2389 памятников, из них 1320 — памятники Ленину. 24 августа в Одессе демонтировали бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова.