Суд отложил слушания по иску к «дочке» «Ростеха» о турбинах в Крыму

Арбитражный суд Москвы отложил слушания по иску российской дочерней компании Siemens, «Сименс техологии газовых турбин» (СТГТ), к «дочкам» «Ростеха» — ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт» — по делу о поставках газовых турбин в Крым. Об этом сообщает «Интерфакс».

СТГТ требуют признать контракт на поставку турбин в Крым недействительным, а также изъять свое имущество с полуострова. «Дочки» «Ростеха» в ответ ходатайствовали о приостановке дела. Представитель ответчика на судебном заседании заявил, что сейчас слушается аналогичное дело, где СТГТ является соистцом. В свою очередь, СТГТ попросила дать ей время, чтобы представить свою письменную позицию по данному вопросу.

Арбитражный суд Москвы 20 октября принял к рассмотрению встречный иск «Технопромэкспорта» к Siemens по делу «крымских турбин». Иск был передан еще 16 октября, сообщали источники РБК, близкие к одной из сторон процесса и знакомые с документом.

В иске дочерняя компания просила признать ничтожными три пункта в контракте от 10 марта 2015 года. По этим пунктам СТГТ обязана была поставить на полуостров семь газовых турбин, четыре из которых все-таки попали в Крым в обход европейских санкций. Истец считает, что в таком случае часть сделки была совершена с целью, «противной основам правопорядка». В компании считают, что это нарушает принцип единства экономического пространства, согласно которому товары могут свободно передвигаться по России, включая Крым.

Иск Siemens к дочерней компании «Ростеха» был подан 11 июля в Арбитражный суд Москвы. Siemens требовала арестовать четыре газовые турбины на полуострове. В концерне отметили, что оборудование должно было быть доставлено в Краснодарский край. В конце августа суд отказал Siemens в аресте крымских турбин.