В сети появилось видео оставленного в Маядине оружия террористов

Сирийское агентство SANA опубликовало видеозапись, на которой показано оружие боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в России), оставленное в освобожденном сирийской армией городе аль-Маядин. Видеоролик размещен на сайте издания.

Видео: САНА / YouTube

Как сообщил «представитель сирийской армии», во время прочесывания города было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе снаряды местного производства. «То, что вы сейчас видите, составляет не более 25% от общего количества найденного вооружения террористов в городе, в том числе боеприпасов и бронетехники», — сказал собеседник агентства.

Сирийские военные нашли в том числе противотанковую самоходную пушку 155-мм производства НАТО — ее дальнобойность составляет 40 км., дата производства — 2011 год, что, как подчеркивает военный, «удивительно», поскольку совпадает с годом начала военного конфликта в Сирии.

«Нас удивило, что у боевиков ИГ есть запчасти используемой ими техники и вооружения», — добавил собеседник агентства. В конце видеозаписи также показаны беспилотники, которые использовали боевики террористической организации.

Правительственные войска президента Сирии Башара Асада вошли в западную часть города Маядин 6 октября. Армия захватила бункеры боевиков ИГ, а также городской рынок и цитадель Аль-Рахба. Сирийские войска продвинулись в Маядин после штурма Дейр-эз-Зора. В конце сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков пообещал, что город будет освобожден «в течение недели».