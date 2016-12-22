Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии

Семья народного артиста СССР Владимира Этуша заподозрила в крупном хищении денег у них бывшего председателя Национального банка Абхазии. Об этом рассказал РБК адвокат артиста Михаил Иоффе.

«Даур Барганджия — это единственный человек, который получил денежные средства и по различным мотивам уклоняется от возврата. Пусть следственные органы разбираются с ним», — рассказал защитник.

По его словам, Владимир Этуш и его жена Елена Этуш подали заявление в Следственный комитет России, после чего было возбуждено уголовное дело. «Мы воздержимся от каких-либо комментариев до принятия процессуальных действий. Могу только сказать, что такие документы подавались в СКР», — подытожил он.

Ранее 19 октября стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении 59-летнего мужчины уголовное дело против мошенника, похитившего деньги у Этуша. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

О том, что Владимир Этуш в 2013 году передал $530 тыс. и €235 тыс. (по курсу 2013 года это более 28 млн руб.) Дауру Барганджии, 19 октября сообщило «Первое антикоррупционное СМИ». Семью актера с подозреваемым связывала давняя дружба. Экс-председатель Нацбанка Абхазии пообещал артисту вложить его сбережения в швейцарский банк, где, по его словам, он имел связи, которые остались у него с тех пор, когда он работал менеджером в московском Альфа-банке, а также занимал пост советника в КБ «Лесбанк». Однако, когда семья Этуша попросила Барганджию вернуть деньги, он отказался это делать.