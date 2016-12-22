В Германии предъявили обвинение надзирателю концлагеря Майданек

В Германии прокуратура Франкфурта-на-Майне предъявила обвинение 96-летнему бывшему охраннику находившегося в Польше концентрационного лагеря Майданек. Об этом сообщает Deutsche Welle. Его обвиняют в пособничестве убийству еврейских заключенных.



В Майданеке обвиняемый служил с августа 1943 года по январь 1944 года. Ему тогда было 22 года. По версии следствия, бывший охранник знал, что в лагере происходят массовые убийства и что «беззащитных перед лицом своей судьбы людей убивали, исходя из расистских, человеконенавистнических мотивов».

Кроме того, следователи полагают, что обвиняемый принимал участие в операции «Праздник урожая» 3 ноября 1943 года, когда десятки тысяч евреев были расстреляны у могил, которые они сами себе выкопали. В прокуратуре заявили, что обвиняемый не принимал участия в расстрелах, но полностью осознавал, что происходит в Майданеке, поэтому действия, которые он совершал в лагере, стали частью «жестоких преступлений».

Франкфуртский земельный суд должен принять решение о начале судебного процесса. По данным агентства DPA, состояние здоровья 96-летнего обвиняемого позволяет ему принимать участие в заседаниях два дня в неделю по два часа в день.

Концентрационный лагерь Майданек находился на окраине польского города Люблин. Он был создан 20 июля 1941 года и занимал площадь в 270 гектаров. Лагерь был поделен на пять секций, одна из которых была предназначена для женщин. Кроме того, на его территории были расположены 22 барака для заключенных, два административных барака, 227 заводских и производственных мастерских. В 1942 году в лагере стали использовать газовые камеры.



В 1943 году 3 и 4 ноября была проведена операция под кодовым название Erntefest, что в переводе с немецкого означает «Праздник сбора урожая». Во время этой операции были уничтожены, по разным оценкам, от 40 тыс. до 43 тыс. евреев из Люблинского района, из которых 18 тыс. были убиты в Майданеке.



Около лагеря были выкопаны рвы длиной 100 м, шириной шесть метров и три метра глубиной. Утром 3 ноября пленных евреев привели в Майданек и приказали лечь около рва друг на друга. Потом группа нацистских солдат проходила и убивала людей выстрелом в голову. Майданек был ликвидирован советской армией 22 июля 1944 года.