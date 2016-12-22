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В мэрию Москвы подали заявку на проведение «Русского марша»
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В мэрию Москвы подали заявку на проведение «Русского марша»
Политика, 13:24
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В мэрию Москвы подали заявку на проведение «Русского марша»

Организация «Новая оппозиция» подала в мэрию Москвы заявку на проведение «Русского марша» в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщается на странице «Новой оппозиции» в «ВКонтакте».

Отмечается, что в инициативную группу организаторов мероприятия помимо «Новой оппозиции» входит националистическая организация «Новая правая альтернатива».

Глава «Новой правой альтернативы» Юрий Горской в беседе с РБК рассказал, что «Русский марш» традиционно планируется провести в Люблино — от улицы Перерва до памятника Солдату Отечества, потому что годом ранее этот маршрут с мэрией согласовать удалось.

«Мы вписали в заявке 5 тыс. участников на шествие и 3 тыс. на митинг у памятника Солдату Отечества. Мы понимаем, что шансы согласования еще меньше, чем в прошлом году. В этот раз у нас также есть «план Б» в случае отказа в согласовании первоначальной заявки», — сказал Горский, отказавшись комментировать детали плана.

Против Горского 3 июля было возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм». Он был задержан 5 июля и помещен под домашний арест до 3 сентября. Но 9 июля Горской на своей странице в Facebook сообщил, что сбежал и уехал в Литву. В августе Горский заявил о намерении попросить у литовских властей политического убежища.

Марш националистов в Москве. Фоторепортаж Еще 8 фото
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В 2016 году «Русский марш» прошел 4 ноября в московском районе Люблино. Мероприятие было согласовано со столичными властями. По данным полиции, в марше приняли участие 350 человек.

«Новая оппозиция» — общественная коалиция националистов, либералов и демократов, созданная в 2016 году.

Теги: Москва , акция , «Русский марш» , День народного единства
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