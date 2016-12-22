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ВАК отказалась выдать члену президиума аттестационное дело Мединского
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ВАК отказалась выдать члену президиума аттестационное дело Мединского
Общество, 12:12
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ВАК отказалась выдать члену президиума аттестационное дело Мединского

Председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов отказался выдать члену президиума, научному руководителю Государственного архива Сергею Мироненко аттестационное дело по истории министра культуры Владимира Мединского, рассказал Мироненко РБК.

«Я несколько дней пытался получить его дело, сначала мне не давали внятного ответа, а теперь сообщили, что этого делать нельзя», — заявил Мироненко. По его словам, Владимир Филиппов объяснил свой отказ тем, что в процедуре прописано право выдачи аттестационного дела для ознакомления для диссертанта, а для кого-то другого — нет. На этом основании глава ВАК сделал вывод, что он не имеет права выдавать это дело кому-то, кроме Мединского.

«Насколько я знаю, если не прописан запрет, значит, можно. И я привел этот аргумент, но он не сработал», — указал Мироненко. Связаться с Филипповым РБК не удалось.

На этой неделе несколько человек, состоявших в экспертном совете ВАК в 2011 году, когда Мединский защитил докторскую диссертацию по истории, сообщили, что не участвовали в заседании по диссертации министра и не знают, когда она состоялась.

«Я диссертацию никогда не видел, а должна ли была она к нам прийти — это вопрос не ко мне», — заявил РБК председатель Экспертного совета ВАК 2007–2013 годов Юрий Пивоваров. В декабре 2011 года шла речь об обсуждении диссертации, а в феврале уже все утвердили, рассказал РБК член экспертного совета Вадим Рогинский. «В Экспертном совете 30 человек — вот кто-то и подписал. На Экспертном совете диссертация Мединского не обсуждалась, хотя его должны были вызвать, ведь он не работал в научном учреждении. Но не вызвали. Когда он прошел [стал доктором], мы удивились, но нам сказали, что «поезд ушел», — отметил Рогинский.

По словам источника РБК, близкого к ВАК, местонахождение аттестационного дела Мединского вообще неизвестно. Архива за 2011 год нет в ВАК, в Минобрнауке и Рособрнадзоре, рассказал он. В Минобрнауки (ВАК подчиняется этому ведомству) не ответили на запрос РБК, в Рособрнадзоре подтвердили, что у них нет архива за 2011 год.

Теги: Владимир Мединский , ВАК
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