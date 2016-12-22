Шрёдер рассказал об отношениях с Сечиным после прихода в «Роснефть»

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, ранее назначенный председателем совета директоров ПАО «Роснефть», в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об отношениях с главой энергетической компании Игорем Сечиным.
«С господином Сечиным мы давно сотрудничаем, еще когда он работал в администрации Кремля, мы тогда имели дело друг с другом. Доверительные отношения есть, но требуется время, чтобы войти в работу», — сказал Шрёдер.
По словам экс-канцлера ФРГ, он работает в компании несколько недель, и ему «многому предстоит научиться».
Председатель подчеркнул, что в Германии на него оказывалось давление в связи с переходом на позицию в российскую компанию, и добавил, что «не чувствителен» к критике. По словам Шрёдера, на своей должности он постарается внести свой вклад в минимизацию политической и экономической изоляции России.
Герхард Шрёдер вошел в состав совета директоров компании «Роснефть» и был избран его председателем 29 сентября.
Из-за согласия занять эту должность Шрёдера критиковали на родине. Например, нынешний канцлер Ангела Меркель называла это решение «ненормальным» и даже «прискорбным», а генеральный секретарь партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Андреас Шойер заявил, что Шрёдер превращается «в российского солдата».
Эксперты, опрошенные РБК, отмечали, что экс-канцлер тесно связан как с политическими элитами Европы, так и с крупными западными нефтегазовыми компаниями, и способен выступать посредником между Москвой и Западом в условиях санкций.