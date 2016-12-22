Twitter ограничит контент со сценами насилия

Twitter опубликовал календарь обновлений соцсети, направленных на повышение безопасности. В частности, будут введены ограничения на публикацию контента со сценами насилия. Об этом сообщается в блоге компании.



Так, 27 октября, вступает в силу запрет на размещение «несогласованного изображения обнаженного тела». Под это правило попадают фото и видео, которые были сделаны, когда человек не знал о том, что его снимают. В Twitter собираются временно блокировать источники таких фото и видео.

Кроме того, вводится правило, по которому владелец аккаунта, который был заблокирован за оскорбление, может подать апелляцию на данное решение.

С 1 ноября Twitter обещает объяснять тем, чьи аккаунты были заблокированы, почему было принято такое решение. С 3 ноября соцсеть станет уведомлять пользователей о том, что их страница была закрыта из-за нарушений правил.

С этого же дня вступят в силу новые правила, по которым будет запрещено использовать Twitter группам, которые пропагандируют насилие. Также в социальной сети будет запрещено публиковать изображения и символы, которые ассоциируются с ненавистью. Их нельзя будет прикреплять к постам и использовать в качестве аватара. Что именно будет попадать под эти правила, будет объявлено позднее.

Также Twitter планирует ввести наказание за спам.

13 ноября Twitter планирует запустить новый сервис, который поможет отслеживать жалобы на нарушения правил социальной сети. С 22 ноября будет запрещено использовать названия аккаунтов, которые могу оскорбить других людей. 14 декабря социальная сеть обещает убрать контент, который содержит сцены насилия или угрозы. Также в декабре будет улучшена система подачи жалобы на нарушения правил.