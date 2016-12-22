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В Австралии закроется последний автомобильный завод
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В Австралии закроется последний автомобильный завод
Бизнес, 10:09
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В Австралии закроется последний автомобильный завод

Австралийский концерн General Motors Holden закроет свой завод в городе Аделаида в пятницу, 20 октября. Это станет окончанием 90-летней истории автопромышленности в Австралии. Об этом сообщает телеканала ABC News.

Последним автомобилем, который сойдет с конвейера завода, станет красный седан Holden VF Commodore.

Отмечается, что на заводе работали 900 человек. Также под угрозой закрытия оказались компании, которые занимаются поставкой комплектующих и аксессуаров для австралийских автомобильных заводов.

Как отмечает ABC, Holden станет последним автоконцерном, который уйдет из Австралии. Ранее свои предприятия закрыли Ford, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Chrysler и Leyland. О решении уйти из Австралии Holden, Ford и Toyota впервые сообщили в 2013 году.

В начале октября сообщалось, что японская корпорация Toyota закрыла в Австралии свой завод. В результате работу потеряли 2,5 тыс. человек.

Как заявляли автопроизводители, австралийские заводы закрывались из-за удорожания производства и конкуренции со стороны иностранных автоконцернов. Министр промышленности австралийского штата Виктория Уэйд Нунан утверждала, что спрос на австралийские машины упал, а автопромышленность в стране существовала за счет грантов от государства. В 2015 году правительство приняло решения прекратить предоставлять дотации.

Компания Holden была названа в честь иммигранта из Британии Джеймса Александра Холдена, который прибыл в Австралию в 1852 году и основал шорно-седельный бизнес. Когда пришла эра автомобиля, его компания стала заниматься производством машин. В 1931 году ее приобрела компания General Motors.

В 1948 году началось массовое производство автомобиля ​FX Holden. Через десять лет половина машин, которые были зарегистрированы в Австралии приходились на Holden.

Теги: Австралия , Автомобили , Holden
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