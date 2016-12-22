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CNN рассказал о нежелании RT регистрироваться в качестве иноагента в США
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CNN рассказал о нежелании RT регистрироваться в качестве иноагента в США
Политика, 06:26
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CNN рассказал о нежелании RT регистрироваться в качестве иноагента в США

Российский телеканал RT просрочил период, в который его подрядной организации, организующей вещание в США, было предписано зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как отмечают американские юристы, за нежелание пройти регистрацию телеканал может столкнуться с штрафами, пишет CNN.

Согласно требованию американского минюста телеканал должен был зарегистрироваться в реестре иностранных агентов (FARA) до 17 октября. Однако CNN указывает, что документы минюста доказывают, что RT до сих пор этого не сделал.

Эксперт по FARA, юрист Джошуа Ян Розенштейн пояснил CNN, что если RT не пойдет на добровольную регистрацию в реестре, минюст США может перейти к «гораздо более агрессивным мерам». Еще один юрист, Даниэль Пикард, сообщил, что за нарушение закона о регистрации может последовать уголовное наказание, от штрафа до $10 тыс. до тюремного заключения. В то же время он отметил, что в большинстве случаев минюст не доводит дело до уголовного разбирательства, полагаясь на добровольный характер регистрации.

Как пишет сам телеканал RT America, отказ от регистрации может повлечь за собой прекращение трансляции. «Если подрядчик не выполнит требования, он может столкнуться с арестом его активов и даже арестами сотрудников, что нарушит возможность RT America вести трансляцию», — пишет RT.

Требование о регистрации компании, которая обеспечивает вещание RT, в качестве иностранного агента Минюст США направил в середине сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это требование «боями без правил» и пообещала дать ответ, отметив, что требования властей США «противоречат американским принципам свободы слова». В свою очередь, глава телеканала, Маргарита Симоньян, заявила, что давление властей США на RT может повлечь за собой его уход с американского рынка.

Теги: США , Russia Today , FARA
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