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В Домодедово таксист сбил полицейского при попытке проверить документы
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В Домодедово таксист сбил полицейского при попытке проверить документы
Общество, 00:58
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В Домодедово таксист сбил полицейского при попытке проверить документы

В столичном аэропорту Домодедово таксист сбил сотрудника полиции, который попытался проверить у него документы. Поиск водителя, скрывшегося после наезда, ведут правоохранительные органы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ​службе Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел на привокзальной площади аэропорта. «Полицейский подошел к таксисту и попросил его предъявить документы для проверки. Однако, мужчина сел в припаркованный автомобиль и заблокировал двери, не реагируя на требования сотрудника полиции, вставшего перед машиной. После чего водитель начал движение и протащил полицейского на капоте несколько метров», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские попытались задержать водителя, однако им помешал еще один мужчина, который позднее также скрылся с места происшествия на автомобиле В МВД сообщили, что машины обоих мужчин уже обнаружены, их личности установлены. Полицейские ведут их розыск.

Телеканал «360» со ссылкой на источник утверждает, что оба подозреваемых являются уроженцами Киргизии. В аэропорту они занимались незаконной предпринимательской деятельностью и перевозили пассажиров от Домодедово до метро. Лицензии у таксистов-нелегалов не было, ранее они привлекались к административной ответственности.

В центре Москвы 25 сентября автомобиль Mercedes с проблесковым маячком на высокой скорости сбил сотрудника ДПС. По данным источника РБК, за рулем автомобиля с госномерами серии АМР находился прапорщик ФСБ. Расследование случившегося ведет МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев пообещал провести непредвзятое изучение обстоятельств ДТП.

Теги: Домодедово , Полиция , Такси
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