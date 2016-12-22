Больше половины россиян отказались доверять рекламе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к рекламе. Согласно данным опроса (результаты опроса есть в распоряжении РБК), доверие к рекламе остается низким, большинство жителей России воспринимают рекламу как навязанную и не вполне соответствующую действительности информацию.

«Уровень доверия к рекламе в нашем обществе остается низким: только 3% опрошенных доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном, еще 38% занимают промежуточную позицию («отчасти доверяю, отчасти не доверяю»)», — сообщает ВЦИОМ.

Эксперты отметили, что за последние 20 лет ситуация к доверием к рекламе в России не изменилась. Порядка 70% россиян чаще всего видят рекламу по телевизору, 50% — в интернете.

Большинством опрошенных реклама воспринимается скорее как помеха, а не полезная информация. Согласно данным опроса, рекламные ролики смотрят и слушают только 14% опрошенных россиян, 4% смотрят рекламу в беззвучном режиме, а 1% выключает телевизор. При этом 41% опрошенных во время рекламной паузы отвлекаются на другие дела, а 30% переключают канал.

Опрос проводился с 11 по 13 октября 2017 года по телефону, в опросе участвовало 1,8 тыс. респондентов.