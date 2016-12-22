Зюганов прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах президента

Превращать выборы в трагикомедию нет никакого смысла. Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с «РИА Новости» прокомментировал решение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента в 2018 году.

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — сказал он.

Зюганов рассказал, что упомянул телеведущую в своей книге «Отчет пошел». «Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем», — уточнил он. «Она хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо», — считает Зюганов. «Поэтому превращать это в посмешище стыдно», — подчеркнул он.

О том, что «Россия стала страной генетического отребья» Ксения Собчак заявила в интервью радио «Эхо Москвы» в 2010 году. По ее мнению, к этому привели ряд событий в российской истории. «Я бы не сбрасывала со счетов 1917-ый год, а потом 1937-й. Два подряд уничтожения элиты, плюс война, плюс регулярные послевоенные проработочные кампании — а травить у нас очень умеют — привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья», — сказала она.

Ксения Собчак заявила о решении участвовать в президентских выборах 18 октября. Она подчеркнула, что будет представлять собой протестное движение. «Ксения Собчак в вашем бюллетене — это и есть графа «Против всех», — отмечала телеведущая.

Собчак рассказала о разговоре с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого она сказала о своем решении. По мнению телеведущей, ее намерение ему не понравилось. Возможность баллотироваться на пост главы государства она также обсуждала с политиком Алексеем Навальным еще до того, как приняла окончательное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РБК отмечал, что Собчак не согласовывала свое решение с Кремлем.