В парламенте Бразилии выступили против предъявления обвинений президенту

Комитет по конституции и правосудию нижней палаты парламента Бразилии проголосовала против предъявления президенту страны Мишелу Темеру обвинений в коррупции и организации преступного сообщества, сообщает телеканал Globo.

Как уточняет телеканал, против проголосовали 39 членов комиссии, за — 26 и еще один человек воздержался. Решение комиссии не окончательное, поскольку «последнее слово остается за Верховным судом».

В конце июня генеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот официально выдвинул прртив Мишела Темера обвинение в коррупции.