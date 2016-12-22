В Харькове автомобиль врезался в толпу прохожих

В Харькове внедорожник марки Lexus врезался в толпу, в результате чего пять человек погибли, 11 пострадали. Как сообщает издание «Вечерний Харьков», инциденту предшествовало ДТП. Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, затем врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар.

Факт аварии на Сумской улице подтвердила пресс-служба харьковской полиции. Там сообщили, что на место происшествия направилось руководство городского управления МВД. Обстоятельства происшествия устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

​Водитель Lexus задержана.. :