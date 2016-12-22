Полиция задержала 11 участников митинга у Верховной рады

В результате столкновений с протестующими у здания Верховной рады полицейские задержали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

В полиции заявили, что днем 18 октября протестующие у Рады решили «идти под другие административные здания». Они выстроились в колонну, при этом они держали в руках щиты, которые ранее в среду, отобрали у полицейских. Силовики потребовали от протестующих вернуть щиты и не разрешили колонне продвигаться. После этого началась потасовка. «В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников», — говорится в сообщении.

Позже издание «Украинские новости» сообщило, что всех задержанных отпустили из полиции после составления протоколов об административном нарушении. Об этом один из отпущенных активистов рассказал на митинге, выступая со сцены.

Полицейские в Киеве в среду 18 октября применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Столкновения между протестующими и полицией произошли на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского. Как отмечало агентство УНИАН, полицейские попытались штурмом взять палаточный лагерь. Депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев рассказал, что полицейские «без предупреждения начали прыскать газом и бить [протестующих] по ногам».



У здания Рады с 17 октября проходит антикоррупционный митинг. Среди его организаторов — «Движение новых сил» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Демонстранты требуют создания на Украине антикоррупционного суда, отмены неприкосновенности депутатов и внесения поправок в избирательное законодательство.