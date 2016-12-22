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Полиция задержала 11 участников митинга у Верховной рады
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Полиция задержала 11 участников митинга у Верховной рады
Украинский кризис, 21:34
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Полиция задержала 11 участников митинга у Верховной рады

В результате столкновений с протестующими у здания Верховной рады полицейские задержали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

В полиции заявили, что днем 18 октября протестующие у Рады решили «идти под другие административные здания». Они выстроились в колонну, при этом они держали в руках щиты, которые ранее в среду, отобрали у полицейских. Силовики потребовали от протестующих вернуть щиты и не разрешили колонне продвигаться. После этого началась потасовка. «В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников», — говорится в сообщении.

Общественная палатка: лагерь протеста у здания Рады в Киеве. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Позже издание «Украинские новости» сообщило, что всех задержанных отпустили из полиции после составления протоколов об административном нарушении. Об этом один из отпущенных активистов рассказал на митинге, выступая со сцены.

Полицейские в Киеве в среду 18 октября применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Столкновения между протестующими и полицией произошли на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского. Как отмечало агентство УНИАН, полицейские попытались штурмом взять палаточный лагерь. Депутат от партии «Самопомощь» Егор Соболев рассказал, что полицейские «без предупреждения начали прыскать газом и бить [протестующих] по ногам».

У здания Рады с 17 октября проходит антикоррупционный митинг. Среди его организаторов — «Движение новых сил» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Демонстранты требуют создания на Украине антикоррупционного суда, отмены неприкосновенности депутатов и внесения поправок в избирательное законодательство.

Теги: Украина , Верховная рада , митинг
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