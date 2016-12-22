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Российские разработчики «антифотошопа» привлекли $700 тыс. инвестиций
Свое дело, 01:13
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Российские разработчики «антифотошопа» привлекли $700 тыс. инвестиций
Фонды United Capital Partners Ильи Щербовича и Flint Capital Олега Сейдака приобрели миноритарный пакет компании Sum&Substance, занимающейся поиском мошенников в интернете
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

United Capital Partners и Flint Capital приобрели 10% в российском проекте Sum&Substance, исходя из общей оценки компании в $7-10 млн (окончательная сумма зависит от финансовых показателей стартапа), рассказали источники РБК и подтвердили участники сделки.

Компания принадлежит братьям Андрею, Якову и Петру Северюхиным и занимается онлайн-верификацией, когда интернет-сервисам требуется убедиться в подлинности документов и идентифицировать людей удаленно. ИТ-система, построенная на нейросетях, позволяет находить следы ретуши на отсканированных копиях документов, распознает лица в паспортах и сверяет с селфи, проверяет по открытым источникам, не находится ли человек в розыске. Это важно для разного рода интернет-сервисов, через которые люди могут предлагать свои услуги, сдавать в аренду или обменивать товары, организовывать совместные покупки и пр.

Проблема в том, что во всех этих сервисах человек регистрируется онлайн, а единственным подтверждением его личности является обычно фотография паспорта или водительских прав и данные кредитной карты, а их нетрудно подделать. Среди клиентов Sum&Substance — такси Gett, сервис для поиска работников YouDo, доска объявлений Avito, каршеринги YouDrive и BeepCar, биткоин-кошелек Cryptopay и др. «Много людей пытались зарегистрироваться у нас по поддельным документам — кто-то по хулиганским соображениям, кто-то с целью мошенничества. Бывало даже мужчины выдавали себя зачем-то за женщин», — вспоминает основатель каршеринга YouDrive Борис Голиков.

Инвесторы верят в перспективы такого бизнеса. «Мы считаем, что рынок добровольной идентификации будет расти, так как решения, подобные тем, что предлагает Sub&Substance, помогают снизить риски и повысить уровень доверия пользователей к сервисам», — считает партнер инвестиционной группы UCP Виктория Лазарева. «Это рынок с огромным потенциалом, а Sum&Substance на нем среди лидеров. Компания использует привлеченные средства для развития продуктовой линейки и поддержания роста, возможно, в перспективе часть средств будут направлены на тесты на внешних рынках», — объяснил РБК партнер Flint Capital Андрей Гершфельд.

Подробнее о том, как устроен бизнес на верификации «цифровых личностей», читайте в материале РБК.

Автор: Николай Гришин.
Теги: каршеринг , Венчурные инвестиции
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